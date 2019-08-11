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اي .. والحمزة


اي .. والحمزة
2019/08/11 | 13:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

كتب : د.

كاظم المقدادي

لسنوات طويلة..

كان المدعو ( حجي حمزة الشمري )..

يرسم لنفسه خططاً عجيبة..

يهندم نفسه ، ويجمّل أحا...

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