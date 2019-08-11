2019/08/11 | 13:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
كتب : د.
لسنوات طويلة..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
اي .. والحمزة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كتب : د.
كاظم المقدادي
لسنوات طويلة..
كان المدعو ( حجي حمزة الشمري )..
يرسم لنفسه خططاً عجيبة..
يهندم نفسه ، ويجمّل أحا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
اي .. والحمزة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( اي .. والحمزة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).