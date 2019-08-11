اي .. والحمزة

2019/08/11 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب : د.



كاظم المقدادي

لسنوات طويلة..



كان المدعو ( حجي حمزة الشمري )..



يرسم لنفسه خططاً عجيبة..



يهندم نفسه ، ويجمّل أحا...

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