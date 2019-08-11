2019/08/11 | 13:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اعتبرت لجنة الامن والدفاع النيابية, الاحد , الاعلان عن مقتل جندي أميركي في الموصل هو دليل دامغ يفند ما تزعمه الولايات المتحدة الامريكية بعدم انتشارقوات قتالية امريكية في العراق, مبينا أن قوات امريكية قد انسحبت قبل ايام من الرطبة الى قاعدة عين الاسد بعد قيامها باستطلاعات لربما لتهيئة دخول “الدواعش” .[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامن النيابية تعد الإعلان عن مقتل جندي أميركي بالموصل “دليلا” على تواجد قوات قتالية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الامن النيابية تعد الإعلان عن مقتل جندي أميركي بالموصل “دليلا” على تواجد قوات قتالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).