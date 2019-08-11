عمليات بغداد تعتقل عددا من المتهمين بالإرهاب والتزوير في بغداد

2019/08/11 | 13:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت القيادة في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، ان" القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد، تمكنت من القاء القبض على متهمينِ اثنينِ بالإرهاب في منطقة السيافية".واضاف، انه" تم اعتقال ثلاثة متهمين بالقتل في منطقة المحمودية جنوبي بغداد، فيما تم اعتقال متهم بالتزوير في منطقة الشعب، فضلا عن اعتقال متهم آخر بترويج المخدرات في منطقة الكرادة".انتهى..م.م

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