روحاني يعتزم زيارة سوتشي الروسية نهاية الاسبوع المقبل

2019/08/11 | 13:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

يعتزم الرئيس الإيراني حسن روحاني التوجه إلى مدينة سوتشي الروسية نهاية الأسبوع الجاري للمشاركة في القمة الثلاثية لزعماء أذربيجان، وروسيا، وإيران.

وذكر موقع رئاسة الجمهورية الإيرانية أن الرئيس الإيراني حسن روحاني يزور روسيا نهاية الأسبوع الجاري تلبية لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمشاركة في المؤتمر الثلاثي أذربيجان، روسيا وإيران في 14 من الشهر الجاري بمدينة سوتشي الروسية.

وقال مساعد الرئيس لشؤون الاتصالات والإعلام برویز إسماعیلي "سوف يناقش رؤساء إيران وروسيا وأذربيجان في هذه القمة مواصلة تطوير التعاون الثلاثي في مختلف المجالات الاقتصادية، وكذلك الاتصالات الإقليمية، وسيصدر قادة الدول الثلاث بيانا مشتركا".

وأضاف إسماعيلي "يعقد الرئيس الإيراني على هامش قمة سوتشي، لقاءات جانبية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الإذربيجاني، لبحث آخر التطورات الإقليمية والتعاون المشترك".

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