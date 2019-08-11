استقرار سعر صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي

2019/08/11 | 13:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

سجلت اسعار صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي، اليوم الاحد، استقرار في اسواق العملة الاجنبية وبورصة الكفاح.

وبلغت اسعار صرف الدولار في بورصة الكفاح_ بغداد120.100 دينار مقابل 100 دولار ، وهي نفس اسعار ليوم امس السبت.

أما اسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة:

سعر بيع الدولار:120.500 دينار.

سعر شراء الدولار:119.500 دينار.

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