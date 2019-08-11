2019/08/11 | 13:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخباراعلنت قيادة شرطة كربلاء، يوم الاحد، انه نفذت عدة عمليات وممارسات أمنية مختلفة في عموم المدينة وذلك بهدف تعزيز الأمن والسلم المجتمعي، اسفرت عن القبض على عدد من المتهمين والمشتبه بهم.

جاء ذلك ضمن مقررات الخطط الامنية الموضوعة لعيد الأضحى ويوم عرفة ونهائيات بطولة غرب آسيا، لقيادة شرطة المحافظة.

وذكر بيان لإعلام شرطة المحافظة، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه، ان "تم نشر الدوريات الأمنية منذ الصباح الباكر بعد الدخول بالانذار (ج) وعملت الى اوقات متأخره من الليل في مناطق مختلفه من احياء المدينة، في حين القت القبض على عدد من المتهمين والمشتبه بهم وتأمين بعض الاهداف المهمة التي من ضمنها ملعب كربلاء الدولي بشكل تام".

واضاف البيان، انه "في ذات السياق تمكنت مفارز مكافحة الاجرام من تنفيذ مذكرات قضائية بحق عدد كبير من المطلوبين الى العداله فضلاً عن كشف جريمتي سرقة والقاء القبض على السراق بوقت قياسي".

ولفت البيان الى، ان "حصيلة الممارسات الامنية لم تقتصر في القاء القبض على المتهمين فحسب بل تم خلالها ضبط دراجات نارية وعجلات لاتحمل مستمسكات ثبوتية وعدداً من المخالفين والمشتبه بهم واحالة الجميع الى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".



انتهى/ ع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة كربلاء تدخل الانذار (ج) وتنفذ عمليات أمنية واسعة ضمن خطة عيد الأضحى) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة كربلاء تدخل الانذار (ج) وتنفذ عمليات أمنية واسعة ضمن خطة عيد الأضحى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).