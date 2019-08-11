ضياء الشكرجي - احتقار القرآن للحياة 4/4

2019/08/11 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ضياء_الشكرجي احتقار القرآن للحياة 4/4dia.al-shakarchi@gmx.infowww.nasmaa.orgثم هذه الآيات يناقض بعضها البعض، كما هي آيات تحريم بعض الأطعمة، فالآية التي تستخدم أداة الحصر، بمعنى أن هذا ولا غيره معني هنا بالتحريم بالنسبة للأطعمة، أو معني بتعريف الحياة، فتذكر الآية المستخدمة لبعض العناصر، سواء عنصر واحد، أو اثنين، فيفترض ألا وجود لغير ما ذكر ب......

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