امال الحسين - التجربة الثورية الفيتنامية : تأسيس جيش - المسيرة في اتجاه الجنوب 3

2019/08/11 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #امال_الحسين كلما انضمت منطقة إلى "المسيرة في اتجاه الجنوب" كلما تطلب ذلك أطرا.تلبية لنداء اللجنة الإقليمية، مئات من الأطفال ذكورا وإناثا من كاو بانغ يغادرون منازلهم لتكوين مجموعات الهجوم المسلحة.يحصلون على الأسلحة بأنفسهم، البنادق أو القنابل.يملك الرفيق تهيت هونغ مسدسا غريبا يطلق طلقة واحدة كل تسديدتين.بالنسبة لي، لدي قنبلة معطلة معلقة بحزام سروالي : لا يجب الاستخفاف أبدا بأي ميزة أخلاقية.في تعاو......

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