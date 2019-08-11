ديالى تعتمد اسلوب  المفارز الجوالة لتامين 300 كم من الطرق

2019/08/11 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..كشفت قيادة شرطة محافظة ديالى، الاحد، عن اعتمادها على اسلوب المفارز الجوالة لتامين 300 كم من الطرق التي تؤدي الى 6 مناطق جاذبة للعوائل خلال العيد.وقال الناطق الاعلامي باسم شرطة ديالى العميد غالب العطية في تصريح لـ/المعلومة/، إن “شرطة ديالى اعتمدت اسلوب المفارز الجوالة بالاضافة الى السيطرات الثابتة لتامين اكثر من 300كم […]

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