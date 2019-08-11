اقتتال عائلي يودي بحياة شخصين ويصيب اثنين آخرين في دهوك

2019/08/11 | 13:55

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بغداد اليوم-دهوك

أفاد مصدر أمني، الأحد، 11 آب، 2019، بان نزاعا عائليا أودى بحياة شخصين، إصابة اثنين آخرين، في محافظة دهوك.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، "اقتتالا بين عائلتين، أسفر عن مقتل شخصين، وإصابة اثنين آخرين، في إحدى القرى التابعة لمحافظة دهوك".

وأشار إلى أن "هذا الاقتتال، نتيجة نزاع عشائري قديم، تجدد القتال عند التقائمها في مقبرة المحافظة اليوم".

وكان نزاع على اراضٍ في دهوك، اندلع السبت، 10 آب، 2019، أسفر عن إصابة 7 اشخاص.وذكر المصدر لـ(بغداد اليوم)، ان "(7) اشخاص اصيبوا، بينهم 2 بجروح خطيرة، بسبب اشتباك على اراضي بقضاء آكري بمحافظة دهوك"، مبينا أن "الشرطة والاسايش طوقت المكان".

بغداد اليوم - نينوى

وجه وزير الداخلية ياسين الياسري، الأحد، 11 آب، 2019، بردع من يحاولون الاساءة لسمعة وزارة الداخلية داخل دوائرها.

وقال المكتب الاعلامي للياسري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، وصل صباح اليو

بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر محلي في محافظة ديالى، الأحد، 11 آب، 2019، بأن جندي قُتِلَ بانفجار عبوة ناسفة على طريق شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "عبوة ناسفة موضوعه على جانب طريق زراعي بين ناحيتي السعدية و

بغداد اليوم- ديالى

دعا النائب مضر الكروي، الأحد، 11 آب، 2019، للتحقيق في حادثة مهاجمة نقطة أمنية للشرطة في ناحية جلولاء شمال شرق بعقوبة.

وقال الكروي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "نقطة أمنية للشرطة في أطراف ناحية جلولاء (70 كم شمال شرق بعقوب

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