ماذا يحدث للجسم إذا شربت القهوة يوميا؟  

2019/08/11 | 14:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… تحدث الخبراء عن العواقب الإيجابية والسلبية للشغف بالقهوة، وفقا لMedikforum.وقد أظهرت الدراسات أن شرب القهوة يمكن أن يحسن الحالة المزاجية، وكذلك تؤثر بشكل إيجابي على الدماغ.لذلك، شربها عند الشعور بالاكتئاب مفيد.بالإضافة إلى ذلك، فإن بعض الخبراء واثقون من أن القهوة الطبيعية بدون سكر يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بمرض باركنسون، […]

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