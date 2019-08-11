استراليا تستعد للانضمام الى العمليات العسكرية الامريكية البريطانية في الخليج

2019/08/11 | 14:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون، أنه يجري محادثات مع نظرائه من الولايات المتحدة وبريطانيا بشأن بدء الدوريات العسكرية الأسترالية في خليج عمان في منطقة الشرق الأوسط.وذكر موقع بيزنز انسايدر الامريكي في تقرير ترجمته /المعلومة/ أن ” الولايات المتحدة وبريطانيا حثت استراليا على دعم العمليات العسكرية فيما قال موريسون إن ” […]

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