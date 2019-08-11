المنافذ الحدودية تبدأ اجراءات اغلاق منفذ مندلي الحدودي

2019/08/11 | 14:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة المنافذ الحدودية،اليوم الاحد، أنها ستغلق منفذ مندلي بشكل مرن لتمكن التجار بسحب ارسالياتهم بشكل تدريجي.

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