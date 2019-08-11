موسع .. وزير الداخلية ويوجه بإعادة 13 ألف منتسب من المفصولين الى ملاك شرطة نينوى

2019/08/11 | 14:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري ، اليوم الاحد ، خلال زيارته الى محافظة نينوى بإعادة 13 ألف منتسب من المفصولين الى ملاك شرطة المحافظة .

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