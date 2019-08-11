2019/08/11 | 14:03

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عاجل | مراسلة #الجزيرة: المستوطنون الإسرائيليون يعاودون اقتحام باحات المسجد الأقصى

عاجل | مراسلة #الجزيرة: المستوطنون الإسرائيليون يعاودون

اقتحام باحات المسجد الأقصى

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