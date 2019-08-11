2019/08/11 | 14:03

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شرطة كربلاء: بدأنا بالإنذار (ج) بمناسبة عيد الأضحى

كلمة -

بغداد

اعلنت قيادة شرطة كربلاء، يوم الاحد، انها نفذت عدة عمليات

وممارسات أمنية مختلفة في عموم المدينة وذلك بهدف تعزيز الأمن

والسلم المجتمعي، اسفرت عن القبض على عدد من المتهمين والمشتبه

بهم.

جاء ذلك ضمن مقررات الخطط الامنية الموضوعة لعيد الأضحى ويوم عرفة

ونهائيات بطولة غرب آسيا، لقيادة شرطة المحافظة.

وذكر بيان لإعلام شرطة المحافظة، اطلع عليه «موقع كلمة

الإخباري»، انه "تم نشر الدوريات الأمنية منذ الصباح

الباكر بعد الدخول بالإنذار (ج) وعملت الى اوقات متأخرة من الليل في

مناطق مختلفة من احياء المدينة، في حين القت القبض على عدد من

المتهمين والمشتبه بهم وتأمين بعض الاهداف المهمة التي من ضمنها

ملعب كربلاء الدولي بشكل تام".

واضاف البيان، انه "في ذات السياق تمكنت مفارز مكافحة الاجرام من

تنفيذ مذكرات قضائية بحق عدد كبير من المطلوبين الى العداله فضلاً

عن كشف جريمتي سرقة والقاء القبض على السراق بوقت قياسي".

ولفت البيان الى، ان "حصيلة الممارسات الامنية لم تقتصر في القاء

القبض على المتهمين فحسب بل تم خلالها ضبط دراجات نارية وعجلات لا

تحمل مستمسكات ثبوتية وعدداً من المخالفين والمشتبه بهم واحالة

الجميع الى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة

بحقهم".

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