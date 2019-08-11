ديارا يصل إلى بغداد للالتحاق بالشرطة

2019/08/11 | 14:04

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بغداد :سومر نيوز

وصل صباح اليوم الأحد، إلى العاصمة العراقية بغداد المحترف المالي أبو بكر ديارا للانضمام إلى فريق الشرطة...

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