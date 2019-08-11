2019/08/11 | 14:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ديارا يصل إلى بغداد للالتحاق بالشرطة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد :سومر نيوز
وصل صباح اليوم الأحد، إلى العاصمة العراقية بغداد المحترف المالي أبو بكر ديارا للانضمام إلى فريق الشرطة...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
ديارا يصل إلى بغداد للالتحاق بالشرطة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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