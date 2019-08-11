تأكيدا لما نشرته الغد برس .. المنافذ تعلن اغلاق منفذ مندلي الحدودي بقرار حكومي

2019/08/11 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاحد، عن اغلاق منفذ مندلي الحدودي مع ايران بقرار من رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، مبينة انها ستنقل الحركة التجارية الى منفذ المنذرية.

وذكرت الهيئة في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، انه "تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء والخاص بإغلاق منفذ مندلي الحدودي باشرت الهيئة باتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بتنفيذ هذا التوجيه بطريقة مرنه تمكن التجار من سحب كافة الارساليات بشكل تدريجي تمهيدا لغلقه في الايام القادمة".

وأكدت على "قيام الهيئة بتبليغ الجانب الايراني بقرار رئيس الوزراء من خلال ادارة منفذ مندلي التي بادرت بتاريخ 8 آب 2019 بتبليغ أدارة معبر سومار الايراني بقرار الغلق".

وأضافت انها "ستقوم بكافة الاجراءات التي تضمن نقل الحركة التجارية من منفذ مندلي الحدودي الى منفذ المنذرية مؤكدين ان منفذ المنذرية يكفي لاستيعاب كافة الإرساليات التي كانت تمر عبر منفذ مندلي الحدودي".

وأشارت الى ان "قرار الغلق سيكون مؤقتا لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير المنفذ وبناء مقرات لكافة الدوائر العاملة في المنفذ وجلب الاجهزة والمعدات التي ستساهم في الحد من الخروقات التي كانت تحدث في المنفذ".

وكان مسؤول محلي بمحافظة ديالى قد افاد، اليوم الاحد، لـ"الغد برس"، ببدء إجراءات اغلاق منفذ مندلي الحدودي مع ايران بقرار من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

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