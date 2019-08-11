الأردن قلقة إزاء استمرار المواجهات المسلحة في عدن

2019/08/11 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعربت الحكومة الاردنية، اليوم الاحد، عن قلقها الشديد إزاء استمرار المواجهات المسلحة التي تجري في عدن.

ودعت المملكة الهاشمية، إلى التهدئة وعدم التصعيد والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين اليمنيين.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، سفيان القضاة، جميع أطراف النزاع في اليمن إلى التهدئة والحوار المسؤول للتوصل إلى حل سياسي يعيد الأمن والاستقرار لليمن الشقيق وفق قرارات مجلس الأمن والمرجعيات المعتمدة، وفق ما نقلت وكالة "بترا".

وكان مصدر عسكري يمني ذكر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، أن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي قد سيطرت على قصر معاشيق الرئاسي، آخر مقرات الحكومة والجيش اليمني في العاصمة المؤقتة، عدن، جنوب اليمن.

وأفاد المصدر بأن "قوات الحزام الأمني، مدعومةً بوحدات من الدعم والإسناد، تسلمت القصر الرئاسي من حاميته"، بعد أربعة أيام من القتال مع قوات الحماية الرئاسية في محيطه.

وأشار إلى أن "عملية التسليم سبقها انسحاب قوات سعودية كانت تتمركز في القصر، إلى معسكر قيادة التحالف في مديرية البريقة غرب عدن".

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