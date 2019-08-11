آي فون 11 لن يكون الجديد لشركة أبل

2019/08/11 | 14:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..اعتادت شركة آبل أن يكون لديها نظام تسمية ثابت للآي فون، حيث كانت تصدر الشركة نماذج مثل iPhone 4 وiPhone 5 وiPhone 6، بينما تطلق على أجهزة مثل iPhone 4S وiPhone 5S وiPhone 6S وهو ما استمر هذا حتى عام 2017 عندما قررت الشركة التبديل.بدلا من إطلاق iPhone 7S و7S Plus، انتقلت أبل […]

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