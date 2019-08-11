المبلغات الرساليات يلتقين المتفوقة نرجس قاسم

2019/08/11 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت مجموعة من مجمع المبلغات الرساليات في الرصافة الثانية بزيارة الى المتفوقة نرجس قاسم الدراجي الحاصلة على معدل (٩٩،٥٧)الثالث على العراق .وقد أثنت السيدة سعاد لطيف الركابي بصفتها ممثلة عن المبلغات وقالت : نثمن جهود المتفوقة نرجس لعفتها وبذلها الجهد الواضح لنيلها المرتبة المتقدمة،وقدمت الركابي باقة ورد باسم مجمع المبلغات وهدية الى زميلاتها المتفوقات …

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