رصد أكبر ضفادع العالم أثناء قيامها بنشاط غير مألوف

2019/08/11 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رُصدت أكبر الضفادع في العالم وهي ترفع صخورا (تبلغ نحو ثلثي وزن جسمها)، بهدف بناء أحواض لصغارها باستخدام الحصى الكبيرة والأحجار.ويعد هذا الاكتشاف أول مثال على “بناء الأعشاش” لدى البرمائيات الإفريقية، حيث لوحظت الضفادع البالغة وهي تحرك صخورا، يصل وزنها إلى 2 كغ، لبناء المساحات المائية التي تحرسها بعد ذلك.ويزن ضفدع Goliath […]

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