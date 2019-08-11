“قيمر عرب”.. طقوس راسخة في جذور العراقيين.. شاهد كيف تجمع البغداديون على احد الاسواق

2019/08/11 | 14:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد:يس عراق تجمع العشرات من المواطنين البغداديين، ليل امس السبت، على احد الاسواق من اجل شراء “قيمر عرب” وهو يعتبر احد اجمل الطقوس التي اعتاد عليها العراقيون لتناولها صبيحة العيدين سواء كان الفطر او الاضحى.

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