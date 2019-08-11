2019/08/11 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الأحد، إلقاء القبض إرهابيين شاركا بتنفيذ هجمات ضد القوات الأمنية في الأنبار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال إرهابيين شاركا بتنفيذ هجمات ضد القوات الأمنية في الأنبار ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال إرهابيين شاركا بتنفيذ هجمات ضد القوات الأمنية في الأنبار ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).