2019/08/11 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحصيلة غير النهائية لاعتداءات الاحتلال على الفلسطينيين في المسجد الأقصى 65 مصاباً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/11 | 14:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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