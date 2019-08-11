2019/08/11 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المرابطون في المسجد الأقصى يحاولون التصدي للمستوطنين الذين يحظون بحماية شرطة الاحتلال هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/11 | 14:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرابطون في المسجد الأقصى يحاولون التصدي للمستوطنين الذين يحظون بحماية شرطة الاحتلال) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرابطون في المسجد الأقصى يحاولون التصدي للمستوطنين الذين يحظون بحماية شرطة الاحتلال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).