عليوي: العراق سيشارك بالحرب الأمريكية – الايرانية شاء أم أبى

2019/08/11 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية كريم عليوي، ان العراق سيكون جزءا من الحرب الأمريكية – الايرانية، في حال اندلاعها.

وأوضح عليوي في تصريح، ان الشعب العراقي اليوم في محنة، لأن البواخر والسفن الحربية، والمحيطات مليئة بالقوات الأمريكية، ومن الممكن ان تكون هناك حرب بين واشنطن وطهران، وهو ما سيؤثر على العراق وشعبه، مبينا ان الحرب اذا ما وقعت، فسيكون العراق مشاركا بها شاء ام أبى، لأن القوات الأمريكية موجودة في العراق، ومن المحتمل ان تكون هناك عمليات قصف، من قبل القوات الأمريكية على ايران، وان ترد الأخيرة على ذلك القصف، وتضرب القوات الأمريكية الموجودة في العراق.

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