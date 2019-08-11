الناجون من السل أكثر عرضة للإصابة بتلف الرئة

2019/08/11 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… كشف دراسة أجريت على أكثر من ألفى مريض هندى أن الناجين من السل، خاصة أولئك الذين يعيشون في الهند، معرضون بشكل أكبر لخطر الإصابة بأضرار دائمة في الرئتين.ووجدت الدراسة، التى نُشرت في مجلة (لانسيت جلوبال هيلث)، أن أكثر من ثلث المرضى الذين عولجوا بنجاح من السل بالمضادات الحيوية أصيبوا بأضرار دائمة فى الرئة، […]

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