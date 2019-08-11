الخارجية الفلسطينية تطالب بالتحرك العاجل لحماية الأقصى

2019/08/11 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بالتحرك العاجل لحماية الأقصى من محاولات تهويده وهدمه.ووجهت وزارة الخارجية والمغتربين مطلبا للمجتمع الدولي والعالمين العربي والإسلامي بالتحرك العاجل لحماية المسجد الأقصى المبارك من المؤامرة التي تستهدفه، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحمايته من المحاولات الإسرائيلية المتكررة لتكريس تقسيمه الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانيا “.كما طالبت الوزارة في […]

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