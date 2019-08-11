مجلس البصرة : تسجيل تلوثات كيميائية في المياه بمناطق جنوب شط العرب

2019/08/11 | 14:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مجلس محافظة البصرة، تسجيل تلوثات كيميائية في المياه بمناطق جنوب شط العرب جاءت مع المياه القادمة من المحافظات المجاورة

وقالت عضو المجلس أنوار مدلل في تصريح، إن عددا من المتطوعين المختصين سحبوا نماذج من مياه شط العرب بالمناطق الجنوبية لغرض الفحص بعد مشاهدة وجود اختلاف بلون المياه، مبينة أن نتائج الفحص أظهرت وجود تلوث كيميائي بمياه شط العرب من جهة المناطق الجنوبية للشط.

وأضافت، أن السبب الرئيسي وراء تلك الملوثات هي المخلفات الصناعية التي ترمى بالأنهر من قبل المحافظات، فضلا عن الغوارق في شط العرب.

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