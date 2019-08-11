روسيا وإيران وأذربيجان يلتقون في قمة سوتشي الأربعاء

2019/08/11 | 14:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..يتوجه الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى مدينة سوتشي الروسية، نهاية الأسبوع الجاري، للمشاركة في القمة الثلاثية لزعماء أذربيجان، وروسيا، وإيران.وذكر موقع رئاسة الجمهورية الإيرانية، اليوم الأحد: “الرئيس الإيراني حسن روحاني يزور روسيا نهاية الأسبوع الجاري، تلبية لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمشاركة في المؤتمر الثلاثي أذربيجان، روسيا، إيران، في […]

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