أستشهاد جندي في انفجار عبوة ناسفة شمال شرق بعقوبة

2019/08/11 | 14:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أستشهد جندي في انفجار عبوة ناسفة شمال شرق بعقوبة اليوم .وقال مصدر أمني ان عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة دورية عسكرية باطراف ناحية جلولاء شمال شرق بعقوبة اسفرت عن أستشهاد أحد عناصرها .

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