بالصورة.. الفريق الغانمي يتلقى تحية ’’مهيبة’’ خلال الاستعراض العسكري الملكي البريطاني

2019/08/11 | 14:25

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بغداد اليوم-بغداد

نشر مستشار وزير الدفاع الأعلى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، البريطاني، اللفتنانت جنرال، ال...





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