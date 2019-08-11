2019/08/11 | 14:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتمت في محافظة كركوك الدورة الرياضية المكونة من (٣٥) فريقاً رياضياً والتي أقيمت برعاية سماحة المرجع اليعقوبي (حفظه الله) مكتب بغداد /المركزي ، وبحضور فضيلة الشيخ عماد الأزيرجاوي الذي بين للشباب و الفرق الفائزة بأن الله عز وجل جعل خليفة له في الأرض وهو الانسان ،(إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً) وأوضح …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اختتام الدورة الرياضية في كركوك برعاية مكتب المرجع اليعقوبي في بغداد النعيم نيوز.

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