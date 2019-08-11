2019/08/11 | 14:34

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تحالف الصدر يهدد عادل عبد المهدي بسحب الثقة عنه

كلمة -

بغداد

هدد تحالف سائرون، بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر، يوم

الأحد، رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، بسحب الثقة عنه، "في حال استمر

على ادائه الحالي".

وقال القيادي في التحالف، النائب رامي السكيني في تصريحات تابعها

«موقع كلمة الإخباري» ان "هناك اخفاقات لعادل

عبدالمهدي في ادارة الدولة العراقية، خصوصا في يتعلق بإدارة مؤسسات

الدولة بالوكالة".

وبين السكيني ان "عبدالمهدي لغاية اللحظة رئيس وزراء تنظيري وليس

عملي، فهو رجل منظر من الطراز الأول، ولهذا سيكون للكتل السياسية

ومجلس النواب رأي اخر بحقه، والحكومة بدأت ضعيفة وسوف تموت ضعيفة".

وأكد "اذا بقى عادل عبدالمهدي بهذا الاداء والاخفاق، فسوف يكون

التوجه نحو سحب الثقة عنه".

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