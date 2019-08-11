2019/08/11 | 14:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شركة واحة الجنوب تذكر أسباب تلكؤها بانجاز مشروع مجاري الزبير #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: ECC_lbnRslc
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شركة واحة الجنوب تذكر أسباب تلكؤها بانجاز مشروع مجاري الزبير #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شركة واحة الجنوب تذكر أسباب تلكؤها بانجاز مشروع مجاري الزبير #المربد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).