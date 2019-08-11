وزير داخلية

2019/08/11 | 15:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

- السعودية صمتت على ماجرى لنا لمدة 4 أيام وشريكنا يذبحنا من الوريد للوريد.

- صمت الرئاسة اليمنية على ما جرى في عدن كان مريبا ولم

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