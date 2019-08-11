وفد دولي يتوجه إلى كربلاء بشأن ملف رفع الحظر عن الملاعب العراقية

2019/08/11 | 15:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]توجه وفد اللجنة الأمنية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الأحد، إلى محافظة كربلاء لاستكمال رحلته التفقدية للوقوف على حال الملاعب العراقية، فيما يخص رفع الحظر الدولي.

وذكر بيان للاتحاد العراقي لكرة القدم تلقته وكالة كل العراق الاخبارية [اين] ، أن “اللجنة الامنية التي زارت الملاعب العراقية تتكون من الألماني الذي عاد إلى بلاده بعد زيارة أربيل هيلموت جوزيف سبان، والذي سيكمل رحلته لزيارة كربلاء، بالإضافة إلى الأردني طلال سويلمين”.ومن المتوقع أن يصل مساء اليوم الأردني طلال سويليمن إلى مدينة كربلاء من أجل إكمال تفقده للملاعب العراقية بعد وصوله إلى جانب عضو اتحاد كرة القدم علي الأسدي إلى بغداد ظهرا.يذكر أن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن السماح للمنتخب العراقي اللعب على أرضه في التصفيات المزدوجة لبطولتي كأس العالم وكأس اسيا، يعتمد على تقرير اللجنة الامنية المتواجدة حاليا في العراق.

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