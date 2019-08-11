انطلاق فعاليات ( مهرجان الفنون السريانية ) استذكارا لمجازر المسيحيين في العراق.

2019/08/11 | 15:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل شهدت قاعة بابيلون في عنكاوا مساء الجمعة 9 آب 2019 وبمناسبة اليوم العالمي للشعوب الأصيلة افتتاح مهرجان الفنون السريانية الذي تقيمه المديرية العامة للثقافة والفنون السريانية للفترة من 9 – 11 آب في عنكاوا ودهوك وبغديدا .فعاليات اليوم الاول تضمنت كلمة للدكتور روبن بيث شموئيل المدير العام للمديرية العامة …

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