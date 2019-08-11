2019/08/11 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقام مكتب المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي مكتب بغداد / الرصافة المركزي مخيم الباقر (ع) الثقافي في مدينة الكاظمية عليهما بحضور عدد من الزوار الذين أهدوا صفحة من القرآن الكريم إلى الإمام محمد الباقر عليه السلام بمناسبة شهادته .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بمناسبة الشهادة ..اقرأ ..



وأهدِ إمامك النعيم نيوز.

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