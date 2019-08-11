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القضاء على الفساد والفاسدين ليس سهل لكن ليس مستحيل


القضاء على الفساد والفاسدين ليس سهل لكن ليس مستحيل
2019/08/11 | 15:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كتب / مهدي المولى … اثبت  بما لا يقبل ادنى شك  ان رحم الفساد وكل انواع الجرائم المختلفة في البلاد  هو المسئول اللص الفاسد وهذه الحقيقة اكتشفها الامام علي ودعا  الى تنفيذها قبل اكثر من 1400 عام لهذا اسرعوا الى ذبحه بحجة انه خرج على الشريعة  حيث قال اذا فسد المسئول  فسد الشعب حتى لو […]

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