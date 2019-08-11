2019/08/11 | 15:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… أكد النائب عن تيار الحكمة جاسم موحان، الأحد، أن حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عادت للمحاصصة السياسية من خلال تعيين سبعة مفتشين جدد، فيما بين أن المرجعية غير راضية على حكومة عبد المهدي.وقال موحان في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “عبد المهدي خرق القانون بتعيين سبعة مفتشين جدد بالوكالة في عدد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: حكومة عبد المهدي عادت للمحاصصة بتعيين سبعة مفتشين جدد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: حكومة عبد المهدي عادت للمحاصصة بتعيين سبعة مفتشين جدد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).