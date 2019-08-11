2019/08/11 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد:يس عراق نشر مستشار وزير الدفاع الأعلى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، البريطاني، اللفتنانت جنرال، السير جون لوريمر، الأحد، صورة “مهيبة”، لرئيس أركان الجيش العراقي، عثمان الغانمي، اثناء تلقيه تحية، كضيف شرف في العرض العسكري الملكي.وقال لوريمر، عبر تغريدة، على منصة تويتر، معلقا على الصورة: “رئيس الأركان العراقي الفريق أول الركن عثمان الغانمي، يتلقى التحية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصورة.. جنرال بريطاني يتحدث عن “تحية ” الفريق الغانمي خلال الاستعراض العسكري الملكي) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصورة.. جنرال بريطاني يتحدث عن “تحية ” الفريق الغانمي خلال الاستعراض العسكري الملكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).