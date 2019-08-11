“النهر اللامع” يثير التساؤلات

2019/08/11 | 15:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحولت مياه أحد روافد نهر في جزيرة سومطرة الإندونيسية إلى الأزرق الشديد اللمعان.وقالت وكالة البيئة في إندونيسيا إنه لم تبلغ حتى الآن عن أي أضرار لحقت بالحياة البرية بالمكان، على ما أوردت “سكاي نيوز”، الأحد.وأضافت الوكالة أنها أخذت عينات من الماء من أجل إجراء فحوص لمعرفة سبب تغير لون الماء إلى الأزرق المضيء.وتعتقد السلطات في إندونيسيا

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