الجبير: السعودية تدعو الأطراف اليمينة لتغليب المصلحة العليا

2019/08/11 | 15:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية عادل الجبير دعوة المملكة للقيادات اليمنية في عدن الى الاستجابة لمناشدات الشعب اليمني وتغليب المصلحة العليا.

وأوضح الجبير في تغريدات على تويتر أن موقف السعودية ثابت في دعم الشرعية اليمنية والعاصمة المؤقتة عدن من أي عمل قد يخل بالأمن ويخلق فرصة للمتربصين من الجماعات الإرهابية، داعيا الأطراف اليمنية في عدن للاستجابة لدعوة المملكة للاجتماع عاجلاً في جدة ووأد الفتنة وتوحيد الصف وعدم جر اليمن لمستقبل مظلم، والانسحاب من المواقع التي سيطرت عليها في الدهن.

وأشار الجبير إلى أن المملكة ستظل دائماً أكبر داعم للشعب اليمني الشقيق ولن تتردد عن تقديم كل ما يقود إلى عودة اليمن الى وضعه السابق.

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