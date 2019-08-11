وزير الداخلية يعلن عن اعادة 14 الف شرطي الى الخدمة في الموصل

2019/08/11 | 15:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الداخلية، ياسين الياسري، اليوم الاحد، عن عودة نحو 14 ألف منتسب وضابط إلى ملاك شرطة محافظة نينوى.وذكر بيان مقتضب للوزارة الداخلية، ان "وزير الداخلية ياسين الياسري، اعلن عن عودة 13 الف منتسب و 900 ضابط الى ملاك شرطة نينوى".

وكان الياسري، قد وصل، صباح اليوم الاحد، الى مدينة الموصل على رأس وفد وزاري رفيع المستوى.

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