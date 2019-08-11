2019/08/11 | 15:27

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بغداد اليوم - متابعة

أعلنت مديرية شرطة الكمارك، الاحد 11 أب 2019، القبض على شخصين بحوزتهما 7 ملايين دينار مزورة في منفذ الشلامجة الحدودي.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مفارز مركز شرطة كمرك الشلامچة التابعة لمديرية شرطة كمارك المنطقة الرابعة، تمكنت اثناء القيام بواجباتها في صالة الوافدين، من القبض على متهمين عراقيين الجنسية وبحوزتهم عملة عراقية مزورة فئة (25) الف دينار، مجموع المبلغ هو (7.000.500) سبعة ملايين وخمسمائة الف دينار عراقي".

وتابعت أنه "تم اتخاذ الاجراءات اللازمة وتم تنظيم محضر ضبط أصولي وسيتم عرض الاوراق التحقيقة أمام انظار قاضي التحقيق".

بغداد اليوم - ديالى

أعلنت اللجنة الامنية في مجلس ديالى، الأحد، 11 آب، 2019، عن دعم بحيرة حمرين شمال شرق المحافظة بفوج قتالي من الحشد الشعبي.

وقال رئيس اللجنة صادق الحسيني في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "تنسيقاً بين أمنية ديالى، وقيادة الحشد

بغداد اليوم-بغداد

نشر مستشار وزير الدفاع الأعلى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، البريطاني، اللفتنانت جنرال، السير جون لوريمر، الأحد، 11 آب، 2019، صورة "مهيبة"، لرئيس أركان الجيش العراقي، عثمان الغانمي، اثناء تلقيه تحية، كضيف شرف ف

بغداد اليوم-دهوك

أفاد مصدر أمني، الأحد، 11 آب، 2019، بان نزاعا عائليا أودى بحياة شخصين، إصابة اثنين آخرين، في محافظة دهوك.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، "اقتتالا بين عائلتين، أسفر عن مقتل شخصين، وإصابة اثنين آخرين، في إحدى القرى التابعة لمح

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