مدينة الطب تعلن استمرارها بتقديم خدماتها الطبية والعلاجية خلال عطلة العيد

2019/08/11 | 15:28

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بغداد اليوم-بغداد

اعلنت دائرة مدينة الطب، الأحد، 11 آب، 2019، استمرارها بتقديم خدماتها الطبية والعلاجية في العيادات الاستشارية لكافة مستشفياتها ومراكزها خلال عطلة عيد الأضحى.

وأكد مدير عام مدينة الطب، الدكتور حسن محمد التميمي، في بيان، "استمرار تقديم الخدمات في مستشفيات ومراكز الاورام وامراض الدم والديلزة مع خدمات المفراس والرنين المغناطيسي والفحوصات المختبرية".

وأضاف: "تم اعداد جداول لغرض تواجد الاطباء الاختصاص والملاكات الطبية والتمريضية والصحية، وكذلك صالات العمليات ستكون جاهزة لاستقبال الحالات الطارئة"، مشددا على "حرص وزارة الصحة على سلامة وصحة المواطنين".

بغداد اليوم- ديالى

أعلنت قائمقامية قضاء خانقين في محافظة ديالى، الأحد، 11 آب، 2019، استنفار جهودها الأمنية لتأمين 8 مواقع سياحية مهمة داخل القضاء.

وقال مدير اعلام قائمقامية قضاء خانقين (100 كم شمال شرق بعقوبة) يوسف إبراهيم في حديث لـ(بغداد اليو

بغداد اليوم-بغداد

كشفت اللجنة الأمنية في مجلس ديالى، الأحد، 11 آب، 2019، عن ضبط اهم مضافات تنظيم داعش في ريف خانقين شمال شرق المحافظة.

وقال رئيس اللجنة الامنية في مجلس ديالى صادق الحسيني في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "قوة قتالية

بغداد اليوم - بغداد

توقعت هيأة الانواء الجوية حالة الطقس بعموم البلاد خلال فترة عيد الاضحى في آخر تحديث لحالة الطقس فيما أشارت الى حدوث تغييرات عن توقعاتها السابقة التي أشارت إلى اقتراب درجات الحرارة من الخمسين مئوية نهاية الاسبوع.

وقالت الهيأة

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