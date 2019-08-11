سان جيرمان يميل لبيع نيمار إلى ريال مدريد

2019/08/11 | 15:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت تقارير صحفية، بأن باريس سان جيرمان الفرنسي يميل إلى بيع نجمه

البرازيلي، نيمار دا سيلفا، لريال مدريد ورفض إعادته إلى برشلونة

الإسباني.وبحسب ما نقلته صحيفة "لو باريزيان"، فإن تدخل ريال مدريد في الصفقة

قلب الموازين رأسا على عقب، وربما يجعل فرصه أفضل في ضم نيمار لأكثر

من سبب.وأشارت إلى أن المقربين من نيمار لا يمانعون انتقال اللاعب إلى صفوف

الملكي، في ظل تعثر محاولات عودته إلى برشلونة.وذكرت أن نيمار يتواصل مع كريم بنزيمة ومارسيلو نجمي ريال مدريد بشكل

خاص، كما يحتفظ بعلاقات قوية للغاية أيضا بنجمي البارسا ليونيل ميسي

ولويس سواريز.وأضافت أن إدارتي بي إس جي وريال مدريد على توافق تام لإتمام صفقة بيع

نيمار، لأكثر من سبب، أولهما العلاقة الجيدة بين رئيسي الناديين ناصر

الخليفي وفلورنتينو بيريز، وترحيبهما بالتعاون مع وكيل الأعمال الشهير

خورخي مينديز.ولفتت إلى أن هناك حالة عداء واضحة بين إدارة الناديين الباريسي

والكاتالوني، خاصة أن مسؤولي البارسا لم يتوقفوا عن مهاجمة السياسات

المالية لسان جيرمان في كافة المؤتمرات، رفقة أندية أخرى مثل بايرن

ميونخ ويوفنتوس.وكشفت لو باريزيان أن إدارة باريس سان جيرمان تستهدف 200 مليون يورو

من بيع نيمار، وهو مبلغ يرضي طموحاتها في التعامل بمبدأ أقل

الخسائر.وواصلت الصحيفة في تقريرها أن فلورنتينو بيريز لن يجد مانعا في دفع

هذا المبلغ، خاصة أنه سبق له إبرام صفقات بنفس الحجم في وقت سابق، مثل

الجمع بين كريستيانو رونالدو وغاريث بيل، وقبلهما رونالدو ودافيد

بيكهام ولويس فيغو وزين الدين زيدان.وتابعت أيضا أن إدارة برشلونة استثمرت أموالا ضخمة في الفترة الأخيرة

بضم أنطوان غريزمان وعثمان ديمبلي وكوتينيو وغيرهم، لذا فإنها تخطط

لضم نيمار مقابل 170 مليون يورو على هيئة صفقات تبادلية دون دفع سيولة

مالية.وأشارت الصحيفة إلى أن النادي الباريسي يرحب بإعارة نيمار إلى ريال

مدريد مع إعادة بيعه للنادي الملكي بمبلغ مالي ضخم، وهو العرض الذي

سبق أن رفضته إدارة سان جيرمان عند التفاوض مع مسؤولي البارسا.

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