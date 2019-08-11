2019/08/11 | 15:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / علي علي … معلوم ان أي ضدين لو تناحرا يكون هناك بالنتيجة غالب ومغلوب، وكل طرفين يقتتلان يكون هناك -عادة- منتصر وخاسر، وهذا مادأبت عليه الخليقة مذ بدئها أمما وحضارات.اليوم تشهد الساحة العراقية تناحرا واقتتالا يختلفان كل الاختلاف عن تلكم التناحرات والاقتتالات.هناك حكاية قديمة من تراثنا العراقي تقول أن هناك أبا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التناحر والفوز والخسارة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التناحر والفوز والخسارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).